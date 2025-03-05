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Российско-белорусская граница открыта для казахстанских перевозчиков — Минторг

Ранее стоял запрет.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Российско-белорусская граница открыта для казахстанских перевозчиков, сообщил Минторг Казахстана.

Напомним, с 8 января 2024 года ФСБ России запретила иностранным перевозчикам, включая казахстанских, пересекать российско-белорусскую границу, заблокировав транзит между Европой и Казахстаном.

«После переговоров с 12 января 2024 года открыт пограничный переход “Езерище-Невель” (Лобок). Россия сняла ограничения в рамках Соглашения о взаимном признании виз, открыв границу не только для граждан России и Беларуси», — отметил Минторг.

Казахстанским перевозчикам доступны шесть пунктов пропуска:

  • Юховичи — Долосцы;
  • Езерище — Невель;
  • Лиозно — Кругловка;
  • Редьки — Красная Горка;
  • Звенчатка — Дубовичка;
  • Селище — Новозыбков.

«Отметим, что данное Соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан России и Беларуси», — сообщили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что ЕЭК подтвердила снятие ограничений, и теперь казахстанский бизнес может беспрепятственно пересекать границу.