Российско-белорусская граница открыта для казахстанских перевозчиков — Минторг

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Российско-белорусская граница открыта для казахстанских перевозчиков, сообщил Минторг Казахстана.
Напомним, с 8 января 2024 года ФСБ России запретила иностранным перевозчикам, включая казахстанских, пересекать российско-белорусскую границу, заблокировав транзит между Европой и Казахстаном.
«После переговоров с 12 января 2024 года открыт пограничный переход “Езерище-Невель” (Лобок). Россия сняла ограничения в рамках Соглашения о взаимном признании виз, открыв границу не только для граждан России и Беларуси», — отметил Минторг.
Казахстанским перевозчикам доступны шесть пунктов пропуска:
- Юховичи — Долосцы;
- Езерище — Невель;
- Лиозно — Кругловка;
- Редьки — Красная Горка;
- Звенчатка — Дубовичка;
- Селище — Новозыбков.
«Отметим, что данное Соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан России и Беларуси», — сообщили в министерстве.
Также в ведомстве отметили, что ЕЭК подтвердила снятие ограничений, и теперь казахстанский бизнес может беспрепятственно пересекать границу.