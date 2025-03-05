Лукашенко: конфликты на Украине и Ближнем Востоке решат в 2025 году

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что конфликт на Украине завершиться в текущем году.
Кроме того, он считает, что в этом же году будет завершён конфликт на Ближнем Востоке.
Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь следует «закончить с Украиной».
«С Ближним Востоком там проще будет закончить, если американцы этого захотят. И мне кажется, что в этом году мы эти проблемы решим», — заявил он.
Заявление прозвучало в интервью блогеру из Соединённых Штатов Марио Науфалу.
Лукашенко также заявил, что в будущем возможно формирование союза между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.
Кроме того, он пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссии.