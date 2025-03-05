Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил президента США Дональда Трампа с бульдозером, говоря о его победе на выборах в 2024 году.
«Когда он победил (на выборах 2024 года), я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятное. Это невероятный человек, и случилось невероятное», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.
На выборах президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017—2021 годах. Инаугурация прошла 20 января.