Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером

«Когда он победил (на выборах 2024 года), я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил. Невероятное. Это невероятный человек, и случилось невероятное», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.