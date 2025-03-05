Лукашенко: во время мятежа Пригожин «рвался к ядерной кнопке»

«Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей. Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал белорусский лидер американскому блогеру Марио Науфалу, передает «БЕЛТА».