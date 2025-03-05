Лукашенко: во время мятежа Пригожин «рвался к ядерной кнопке»

Лукашенко рассказал, как он остановил Пригожина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью, что во время вооруженного мятежа руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился получить доступ к ядерной кнопке. Лукашенко утверждает, что он смог убедить Пригожина отказаться от своих планов.
«Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей. Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал белорусский лидер американскому блогеру Марио Науфалу, передает «БЕЛТА».
Ранее Александр Лукашенко заявил, что поставил перед Пригожиным условие не прибегать к насилию. В ходе вооруженного мятежа он предупредил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что не будет терпеть кровопролития, особенно среди гражданских. Об этом рассказал сам белорусский президент.