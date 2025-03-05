Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с «сектором Газа будущего»

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал видео, как отдыхает с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в секторе Газа будущего, названном в честь американского лидера — «Газа Трампа» (Trump Gaza). Согласно выложенному ролику, который, вероятно, был сгенерирован искусственным интеллектом, в секторе Газа будущего разрушенные здания сменяются небоскребами, у побережья, где полно отдыхающих, можно увидеть огромные яхты, а по улицам ездят дорогие автомобили. Видео сопровождается песней, в которой говорится о том, что Трамп «освободит» население анклава, где «больше не будет туннелей и страха». На видео несколько раз появляется человек, похожий на американского предпринимателя и главу департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, который наслаждается блюдами в ресторанах и осыпает людей деньгами. Также в ролике показывается изображение небоскреба с надписью Trump Gaza и золотая статуя Дональда Трампа.