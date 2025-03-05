Лукашенко раскритиковал Трампа за ролик с «сектором Газа будущего»

МИНСК, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американскому президенту Дональду Трампу не стоило публиковать в соцсетях видеоролик с «сектором Газа будущего», отметив, что новая администрация США должна сосредоточиться на внутренних проблемах страны.
Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал видео, как отдыхает с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в секторе Газа будущего, названном в честь американского лидера — «Газа Трампа» (Trump Gaza). Согласно выложенному ролику, который, вероятно, был сгенерирован искусственным интеллектом, в секторе Газа будущего разрушенные здания сменяются небоскребами, у побережья, где полно отдыхающих, можно увидеть огромные яхты, а по улицам ездят дорогие автомобили. Видео сопровождается песней, в которой говорится о том, что Трамп «освободит» население анклава, где «больше не будет туннелей и страха». На видео несколько раз появляется человек, похожий на американского предпринимателя и главу департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, который наслаждается блюдами в ресторанах и осыпает людей деньгами. Также в ролике показывается изображение небоскреба с надписью Trump Gaza и золотая статуя Дональда Трампа.
«Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать. Недавно… опубликовали ролик на платформе Х, как они (Трамп и Маск — ред.) осчастливят жителей сектора Газа. Всех выселят оттуда, распределят по каким-то странам… (Нельзя — ред.) было в такой форме об этом говорить… В политике это недопустимо», — сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
По словам белорусского лидера, администрации Трампа стоит «остыть» и заняться выполнением инициатив, обещанных командой республиканца в ходе его предвыборной кампании, в частности, внутренними проблемами США.
Ранее Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа «площадкой для сноса» и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.