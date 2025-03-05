Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков ответил, исключит ли Россия Штаты из списка недружественных стран

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена на данный момент рассматривать вопрос о сокращении списка недружественных стран. На данный момент туда входят Соединенные Штаты Америки, Япония и другие страны.

Россия пока не исключает США из списка недружественных стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена на данный момент рассматривать вопрос о сокращении списка недружественных стран. На данный момент туда входят Соединенные Штаты Америки, Япония и другие страны.

«В настоящее время планов на это нет», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Информацию передает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия американских санкций с России. «Пока преждевременно о чем-то говорить. Мы не слышали официальных заявлений», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Он подчеркнул, что Россия считает санкции незаконными.