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Белый дом: Трамп намерен резко нарастить добычу редкоземельных металлов в США

Соединенные Штаты расширят добычу критически важных ископаемых для укрепления нацбезопасности.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты планируют расширить добычу редкоземельных металлов и иных ископаемых, в частности, критически важных минералов. Президент США Дональд Трамп назвал это решение «историческим» и подчеркнул, что это поможет укрепить нацбезопасность и сократить зависимость страны от импорта.

«Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — сказал Трамп. Его слова приведены на сайте Белого дома.

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что в ближайших планах администрации США нет пункта о подписании соглашения по полезным ископаемым с Украиной.

В то же время агентство Reuters получило от своих источников информацию, что США и Украина могут подписать соглашение по полезным ископаемым в ближайшие часы.