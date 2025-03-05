Трамп похвалил Илона Маска за эффективную работу

Также Трамп рассказал, что его администрация приняла страну в состоянии экономической катастрофы. «Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания, к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев», — отметил Трамп.