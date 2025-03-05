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Трамп похвалил Илона Маска за эффективную работу

Глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск раскрыл абсурдные многомиллиардные расходы предыдущей администрации, сэкономленные средства будут направлены на борьбу с инфляцией и погашение госдолга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, трансляция велась на сайте Палаты представителей.

Источник: AP 2024

Во время выступления Трамп перечислил ряд контрактов, которые заключила администрация бывшего президента США Джо Байдена и отменил Маск. Среди «абсурдных трат» действующий американский лидер упомянул финансирование адаптации нелегальных мигрантов и исследования по изменению пола у мышей.

Также во время выступления Трамп похвалил Маска за проделанную работу и отметил, что главу DOGE «любят даже демократы, только не хотят этого показывать». Представители Республиканской партии стоя аплодировали Маску.

Также Трамп рассказал, что его администрация приняла страну в состоянии экономической катастрофы. «Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания, к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев», — отметил Трамп.

Трамп Дональд