Лукашенко: Пригожин при мятеже рвался к ядерной кнопке

При этом Лукашенко подчеркнул, что российские власти не допустили бы подобного развития событий и заявил, что был готов направить белорусские спецподразделения для защиты Москвы и заявил, что лично договорился с Евгением Пригожиным об уходе членов ЧВК «Вагнер» на территорию Белоруссии.