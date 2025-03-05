Лукашенко: Пригожин при мятеже рвался к ядерной кнопке

Целью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время мятежа в июне 2023 года могло быть установление контроля над «ядерной кнопкой». Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о своей роли в урегулировании ситуации с Пригожиным.
«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», — сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Выдержки из интервью цитирует белорусское агентство БелТА.
При этом Лукашенко подчеркнул, что российские власти не допустили бы подобного развития событий и заявил, что был готов направить белорусские спецподразделения для защиты Москвы и заявил, что лично договорился с Евгением Пригожиным об уходе членов ЧВК «Вагнер» на территорию Белоруссии.
Также в интервью Науфалу Лукашенко заявил, что действия Зеленского стали одной из причин эскалации конфликта на Украине.
Комментируя решение российского лидера Владимира Путина о начале специальной военной операции, Лукашенко подчеркнул, что основной причиной были возникшие на Украине угрозы.