Трамп: США потратили более $30 млн на продвижение левых идей в Молдавии

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. США выделили $32 млн на финансирование пропаганды левых взглядов в Молдавии. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
«Это все правда, $32 млн были потрачены на операцию по пропаганде левых взглядов в Молдавии», — сказал он, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.
Среди других не отвечающих интересам США трат, обнаруженных ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), Трамп выделил «$10 млн на мужские обрезания в Мозамбике», «$8 млн на создание трансгендерных мышей» и «$20 млн на арабскую “Улицу Сезам” на Ближнем Востоке».
Кроме того, американский лидер обратил внимание на то, что в актуальной базе данных получателей социальных выплат США присутствуют лица, чей возраст якобы достигает 150 и даже 160 лет. «Согласно базе данных службы социального обеспечения, у нас 1,3 млн людей в возрасте от 150 до 159 лет и более 130 тыс. человек старше 160 лет. Наша страна здоровее, чем я думал, Бобби», — сказал он, обратившись к министру здравоохранения и социальных служб США Роберту Кеннеди — младшему.
В феврале курирующий деятельность DOGE Илон Маск обратил внимание на наличие в базе данных системы соцобеспечения США нескольких миллионов лиц в возрасте от 120 до 369 лет. «Возможно, “Сумерки” (фильм о вампирах — прим. ТАСС) реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение», — написал он тогда в X.