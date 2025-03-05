Трамп: США потратили более $30 млн на продвижение левых идей в Молдавии

Кроме того, американский лидер обратил внимание на то, что в актуальной базе данных получателей социальных выплат США присутствуют лица, чей возраст якобы достигает 150 и даже 160 лет. «Согласно базе данных службы социального обеспечения, у нас 1,3 млн людей в возрасте от 150 до 159 лет и более 130 тыс. человек старше 160 лет. Наша страна здоровее, чем я думал, Бобби», — сказал он, обратившись к министру здравоохранения и социальных служб США Роберту Кеннеди — младшему.