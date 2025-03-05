Трамп анонсировал «историческое решение» по редкоземельным металлам в США

США планировали заключить с Украиной сделку по полезным ископаемым. Вашингтон ожидал от нее $20 млрд прибыли, но ее подписание сорвалось после публичной ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Reuters сообщало, что страны могут вернуться к подписанию сделки, но Белый дом это опроверг.