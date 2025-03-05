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Трамп анонсировал «историческое решение» по редкоземельным металлам в США

В ближайшие дни США примут «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов, заявил президент Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом.

Источник: AP 2024

«Позже на этой неделе я приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — объявил господин Трамп (цитата по Reuters).

США планировали заключить с Украиной сделку по полезным ископаемым. Вашингтон ожидал от нее $20 млрд прибыли, но ее подписание сорвалось после публичной ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Reuters сообщало, что страны могут вернуться к подписанию сделки, но Белый дом это опроверг.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, господин Трамп поддержал эту идею.

Трамп Дональд