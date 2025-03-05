«Бури, детка, бури»: Трамп под овации Конгресса анонсировал историческое решение по минералам

«Бури, детка, бури», — сказал Трамп, анонсируя планы, после чего сорвал аплодисменты, выступая перед Конгрессом.
Также он также рассказал о проекте гигантского газопровода на Аляске, который может стать одним из крупнейших в мире. Партнёрами могут стать Япония и Южная Корея, а инвестиции достигнут триллионов долларов.
А ранее добычу редкоземельных металлов анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства отчитал кабмин за недостаточно развитую сферу геологоразведки и посетовал, что тема поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Президент России Владимир Путин также провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Российский лидер заявил, что РФ готова предложить США сотрудничество в области разработки ископаемых.