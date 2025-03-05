Трамп: США потратили сотни миллиардов на Украину

Трамп подчеркнул, что прилагает усилия для завершения конфликта на Украине. Он отметил, что пока Вашингтон направляет огромные суммы на поддержку Киева, Европа расходует еще больше средств на приобретение российской нефти и газа. Кроме того, он указал, что администрация Джо Байдена одобрила дополнительное финансирование украинской стороны, превысившее расходы европейских государств на этот конфликт.