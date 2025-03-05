Трамп: США потратили сотни миллиардов на Украину

Администрация США выделила Украине сотни миллиардов долларов в рамках поддержки, тогда как европейские страны потратили значительно больше средств на закупку российских энергоресурсов.
Об этом говорится в речи президента Дональда Трампа, подготовленной для выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, текст которой распространила пресс-служба Белого дома.
Трамп подчеркнул, что прилагает усилия для завершения конфликта на Украине. Он отметил, что пока Вашингтон направляет огромные суммы на поддержку Киева, Европа расходует еще больше средств на приобретение российской нефти и газа. Кроме того, он указал, что администрация Джо Байдена одобрила дополнительное финансирование украинской стороны, превысившее расходы европейских государств на этот конфликт.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп почти час не упоминал Киев в ходе выступления в Конгрессе Соединённых Штатов.