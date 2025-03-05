Трамп: США намерены развернуть новый противоракетный щит Golden Dome

Он отметил, что планы о создании такой системы ПРО были еще у президента США Рональда Рейгана (занимал этот пост с 1981 по 1989 год), однако технологии того времени не позволили осуществить этот проект. «Но теперь у нас есть эти технологии. Они, на самом деле, просто невероятные», — добавил американский лидер. «У Израиля она есть. Она есть и в других местах, и у Соединенных Штатов она тоже должна быть, верно?» — сказал он.