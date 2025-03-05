Трамп: США намерены развернуть новый противоракетный щит Golden Dome

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome (“Золотой купол” — прим. ТАСС) для защиты нашей родины, полностью сделанного в США», — указал он.
Он отметил, что планы о создании такой системы ПРО были еще у президента США Рональда Рейгана (занимал этот пост с 1981 по 1989 год), однако технологии того времени не позволили осуществить этот проект. «Но теперь у нас есть эти технологии. Они, на самом деле, просто невероятные», — добавил американский лидер. «У Израиля она есть. Она есть и в других местах, и у Соединенных Штатов она тоже должна быть, верно?» — сказал он.
«Это крайне, крайне важно. Это очень опасный мир. Оно должно быть у нас. Мы хотим быть защищенными, и мы собираемся защитить наших граждан так, как никогда ранее», — резюмировал Трамп.
28 января Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол Америки». Как сообщала газета Financial Times, система предусматривает в том числе развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. В публикации отмечалось, что Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить план развертывания такой системы.