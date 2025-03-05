Лукашенко заявил, что не допустил Пригожина «к ядерной кнопке» в 2023 году

Белорусский лидер подчеркнул, что был готов направить на защиту Москвы лучшие боевые спецподразделения страны. Он также отметил, что Пригожин должен был понимать: его уничтожат не только российские силы, но и американцы с англичанами. По словам Лукашенко, его действия были высоко оценены на Западе, включая спецслужбы США и Великобритании. Он утверждает, что его усилия предотвратили возможный захват ядерного оружия и свержение власти, что могло бы привести к серьезным геополитическим последствиям.