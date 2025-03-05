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Трамп: США нарастят добычу редкоземельных металлов

Американский президент анонсировал «исторические действия» по расширению производства критически важных минералов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих масштабных мерах, направленных на увеличение добычи редкоземельных элементов и критически важных минералов внутри страны.

Об этом он заявил в ходе выступления перед Конгрессом, трансляцию которого вел Белый дом.

По словам Трампа, в ближайшие дни будут приняты «исторические решения», значительно расширяющие внутреннее производство стратегически значимых ресурсов.

Он также подчеркнул, что намерен ужесточить торговую политику: компании, которые размещают производство за пределами США, столкнутся с пошлинами. Президент заявил, что пришло время использовать эту ситуацию в интересах американской экономики.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в начале выступления перед Конгрессом Соединённых Штатов заявил, что его администрация за 43 дня достигла большего, чем другие «за четыре или восемь лет».