Трамп: США нарастят добычу редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих масштабных мерах, направленных на увеличение добычи редкоземельных элементов и критически важных минералов внутри страны.
Об этом он заявил в ходе выступления перед Конгрессом, трансляцию которого вел Белый дом.
По словам Трампа, в ближайшие дни будут приняты «исторические решения», значительно расширяющие внутреннее производство стратегически значимых ресурсов.
Он также подчеркнул, что намерен ужесточить торговую политику: компании, которые размещают производство за пределами США, столкнутся с пошлинами. Президент заявил, что пришло время использовать эту ситуацию в интересах американской экономики.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в начале выступления перед Конгрессом Соединённых Штатов заявил, что его администрация за 43 дня достигла большего, чем другие «за четыре или восемь лет».