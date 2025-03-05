«Как грин-карта, только круче»: Трамп анонсировал продажу гражданства США

«Мы тщательно разработали программу, которую назвали “золотая карта”. Она скоро станет доступна за 5 миллионов долларов и позволит успешным предпринимателям со всего мира получить возможность стать гражданами США», — отметил Трамп в своём выступлении перед Конгрессом.
Президент пояснил, что цель этой программы — привлечение людей, которые создают рабочие места и вносят вклад в экономику страны. Это как грин-карта, только круче и более продвинутая, пояснил Трамп. Он также отметил, что инвесторы будут платить налоги у нас и вкладывать средства в экономику США.
Как сообщал Life.ru, во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе произошёл инцидент с техасским конгрессменом Элом Грином. Он попытался перебить речь президента и отказался занять своё место. В результате охрана попросила его покинуть зал.