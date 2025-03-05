«Это только начало»: Трамп обратился к конгрессу США

«За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — сказал Трамп в начале речи.
Трамп заявил, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий, что стало рекордом по «восстановлению здравого смысла» в США.
Он также объявил о намерении снизить для борьбы с инфляцией стоимость энергии и положить конец «вопиющей» трате денег налогоплательщиков.
Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в США, по его словам, в таком случае промышленники будут платить пошлины. Хозяин Белого дома также анонсировал ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.
«Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай — вдвое больше, чем мы с них, а Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля», — сказал Трамп.
По его словам, США больше не намерены терпеть неравноправные торговые условия.
«Если другие страны не допускают нас на свой рынок, мы поступим с ними так же», — отметил Трамп, подчеркнув, что новая политика направлена на защиту национального производства и американской экономики.
Другие заявления Трампа:
- налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности будут сокращены, компаниям представят 100-процентное списание расходов;
- число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня;
- Канада и Мексика должны принять дополнительные меры для прекращения поставок фентанила и других наркотиков в США;
- Президент также обвинил демократов в нежелании поддерживать его инициативы — вне зависимости от их значимости;
«Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне — и они все равно не станут аплодировать», — заявил он.
При этом выступление Трампа в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков перепалки — конгрессмена-демократа Эла Грина.