«Это только начало»: Трамп обратился к конгрессу США

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратился с речью к обеим палатам конгресса. Он рассказал о своих достижениях за полтора месяца пребывания у власти и анонсировал ряд новых пошлин против Китая, Индии и ЕС.