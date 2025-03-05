Песков: Россия не планирует сокращать списки недружественных стран

Россия не планирует в ближайшее время сокращать списки стран, которые характеризуются как недружественные. Об этом информировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас нет таких планов», — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Напомним, еще в 2022 году правительство Российской Федерации составило и утвердило список государств, чьи недружественные действия направлены против России, ее компаний и граждан, а также правила сделок с компаниями, зарегистрированных на их территориях.
При этом президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что для России нет недружественных стран, а есть недружественные элиты некоторых государств.
Также сообщалось, что правительство России утвердило перечень недружественных стран, которые проводят политику, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки» и противоречащую «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».