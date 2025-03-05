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США получат Гренландию «так или иначе», заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 5 марта — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны, подчеркнув, что США добьются этого результата в любом случае.

Источник: AP 2024

«Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности», — заявил Трамп в ходе обращения к конгрессу.

Президент отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие. «Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали», — сказал он.

По его словам, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны. «Это небольшое население, но огромная территория, имеющая стратегическое значение для военной безопасности,» — добавил Трамп.

Трамп Дональд