Трамп: Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности к переговорам

Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность как можно скорее начать мирные переговоры по урегулированию ситуации в стране.
Ранее Трамп отметил, что США выделили сотни миллиардов долларов на поддержку украинской обороны. Он также подчеркнул, что при бывшем президенте Джо Байдене Вашингтон направил на этот конфликт еще больше средств, чем европейские государства.
Трамп подчеркнул, что прилагает усилия для завершения конфликта на Украине.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп почти час не упоминал Киев в ходе выступления в Конгрессе Соединённых Штатов.