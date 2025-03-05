Президент США Дональд Трамп призвал навсегда запретить смену пола для детей.
По словам американского лидера, нужно «покончить с ложью, что ребенок может быть заключен в чужом теле».
Глава государства также подчеркнул, что в США есть два пола: мужской и женский. В январе он подписал соответствующий указ.
Ранее Трамп обещал, что «покончит с трансгендерным безумием»* в стране. К слову, в феврале американская армия прекратила прием трансгендеров* на службу.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.