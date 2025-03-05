Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал навсегда запретить смену пола для детей

Президент США заявил о необходимости «покончить с ложью, что ребенок может быть заключен в чужом теле».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп призвал навсегда запретить смену пола для детей.

По словам американского лидера, нужно «покончить с ложью, что ребенок может быть заключен в чужом теле».

Глава государства также подчеркнул, что в США есть два пола: мужской и женский. В январе он подписал соответствующий указ.

Ранее Трамп обещал, что «покончит с трансгендерным безумием»* в стране. К слову, в феврале американская армия прекратила прием трансгендеров* на службу.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.