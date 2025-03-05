Трамп заявил, что получил письмо Зеленского о готовности к переговорам

«Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир», — сказал президент США.
Он отметил, что также получает от российской стороны «мощные сигналы» о готовности к началу мирного процесса по Украине. «Пришло время остановить это безумие. Пора прекратить убийства. Пора прекратить эту бессмысленную войну. Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами», — добавил он.
Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. С президентом Украины Дональд Трамп встречался 28 февраля. Тогда украинская и американская сторона должна были подписать сделку по полезным ископаемым. Однако подписание было отменено из-за неудачных переговоров президента США и Зеленского.