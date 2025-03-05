Трамп заявил, что получил письмо Зеленского о готовности к переговорам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский президент заявил во время выступления перед Конгрессом. Трансляцию ведет Белый дом. По словам господина Трампа, в документе также есть согласие Киева на сделку по редкоземельным металлам.