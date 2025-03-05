Трамп объявил о введении со 2 апреля ответных пошлин на импортные товары

Президент также рассказал, что перенёс дату введения пошлин с 1 апреля на 2 апреля, чтобы избежать ассоциаций с Днём дурака. Он привёл примеры высоких тарифов, таких как 100%-ные пошлины на автомобили из Индии и в четыре раза более высокие тарифы Южной Кореи.