Премьер-министр Мьянмы планирует посетить Самару

Председатель государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн посетит с официальным визитом Самару. Об этом стало известно по итогам российско-мьянманских переговоров, сообщает официальный сайт президента РФ.
«Господин Мин Аун Хлайн планирует посетить ракетно-космический центр в Самаре. У него будет возможность познакомиться с достижениями российской космонавтики», — рассказал Владимир Путин.
Напомним, 4 марта в Кремле прошли переговоры президента России и премьер-министра Мьянмы, который прибыл в РФ с официальным визитом. По итогам двусторонних переговоров подписан ряд документов.
Напомним, 28 января 2025 года в Самарскую область приезжал Владимир Путин. Президент оценил дороги, новую модель LADA Iskra и создание беспилотников.