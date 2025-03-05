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Премьер-министр Мьянмы планирует посетить Самару

В Самару хочет приехать премьер-министр Мьянмы, чтобы посетить ракетно-космический центр.

Источник: сайт Кремля

Председатель государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн посетит с официальным визитом Самару. Об этом стало известно по итогам российско-мьянманских переговоров, сообщает официальный сайт президента РФ.

«Господин Мин Аун Хлайн планирует посетить ракетно-космический центр в Самаре. У него будет возможность познакомиться с достижениями российской космонавтики», — рассказал Владимир Путин.

Напомним, 4 марта в Кремле прошли переговоры президента России и премьер-министра Мьянмы, который прибыл в РФ с официальным визитом. По итогам двусторонних переговоров подписан ряд документов.

Напомним, 28 января 2025 года в Самарскую область приезжал Владимир Путин. Президент оценил дороги, новую модель LADA Iskra и создание беспилотников.