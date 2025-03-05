«Никто не будет хвататься за ядерную кнопку». Лукашенко сказал об ответе на агрессию против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу допустил ответ на агрессию против Беларуси без применения тактического ядерного оружия. Полная версию интервью опубликована на официальном Youtube-канале БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что в случае агрессии против Беларуси или России, будут использованы все методы борьбы:
— И не факт, что это начнется с ядерного противостояния, с применения, допустим, тактического ядерного оружия, — уточнил Александр Лукашенко.
По словам президента, если, к примеру, агрессия в отношении Беларуси происходит со стороны Запада, Польши, «то это не значит, что завтра будет применено ядерное оружие». Он заметил, что существует много других методов: дипломатических, силовых, обычное оружие, тот же «Орешник».
— Но никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует это оружие, чтобы его применить. Точно так же поступят и США, — подчеркнул глава государства.
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