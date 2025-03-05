Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу пригласил Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Минск для переговоров. Полная версия интервью опубликована на официальном Youtube-канале БелТА.
Лукашенко заявил, что Зеленского не надо наклонять, какой бы он ни был, добавив, что его следует убедить, договориться, так как за ним стоит большая часть украинского народа.
— Поэтому надо договариваться. Хотите — приезжайте. Вот, рядом — 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся, — отметил президент Беларуси.
Глава государства, общаясь с американским блогером, передал информацию для президента США Трампа:
— Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться, — заявил Александр Лукашенко.
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