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Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров

Лукашенко заявил про готовность организовать переговоры для Трампа, Зеленского и Путина в Минске.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу пригласил Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Минск для переговоров. Полная версия интервью опубликована на официальном Youtube-канале БелТА.

Лукашенко заявил, что Зеленского не надо наклонять, какой бы он ни был, добавив, что его следует убедить, договориться, так как за ним стоит большая часть украинского народа.

— Поэтому надо договариваться. Хотите — приезжайте. Вот, рядом — 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся, — отметил президент Беларуси.

Глава государства, общаясь с американским блогером, передал информацию для президента США Трампа:

— Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться, — заявил Александр Лукашенко.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об ответе на агрессию против Беларуси: «Никто не будет хвататься за ядерную кнопку».

Ранее Минтруда Беларуси сказало про увеличение пенсии в два раза при отказе от нее.

А еще Наталья Эйсмонт раскрыла детали подготовки к инаугурации Лукашенко: «Новые элементы, нюансы».