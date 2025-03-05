Почему Юрий Слюсарь приостановил приватизацию ФК «Ростов»

— Если же «Ростов» — собственность области, то это социальный проект, и тогда регион несет все тяготы содержания клуба и футболистов. Это достаточно большие расходы: из бюджета области каждый год уходит 750 миллионов рублей только на поддержание футбольного клуба. И пока я не очень понял, как команда попадет в частные руки, если область несет на себе всю финансовую и прочую нагрузку за клуб. Я в этом разберусь, и мы примем правильное решение, при котором будут сбалансированы интересы команды, болельщиков и правительства области, — сказал Юрий Слюсарь.