Почему Юрий Слюсарь приостановил приватизацию ФК «Ростов»

Вето на сделку наложено, потому что приватизация пакета акций ФК «Ростов» может привести «к утрате контроля правительством области над футбольным клубом».
— Если же «Ростов» — собственность области, то это социальный проект, и тогда регион несет все тяготы содержания клуба и футболистов. Это достаточно большие расходы: из бюджета области каждый год уходит 750 миллионов рублей только на поддержание футбольного клуба. И пока я не очень понял, как команда попадет в частные руки, если область несет на себе всю финансовую и прочую нагрузку за клуб. Я в этом разберусь, и мы примем правильное решение, при котором будут сбалансированы интересы команды, болельщиков и правительства области, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, что в июле прошлого года региональное министерство имущества сообщило о намерении продать на аукционе 25,99 процента акций футбольного клуба «Ростов».
Приватизация преследовала целью сократить государственное имущество, не приносящее доходов в областной бюджет, а также должна была привлечь новых инвесторов, которые бы профинансировали мероприятия для улучшения спортивных результатов команды.
В октябре 2024 года депутаты Заксобрания Дона поддержали решение о продаже пакета акций ФК «Ростов», но новый руководитель региона сделку заблокировал.