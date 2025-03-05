«Сам решения не принимал». Лукашенко назвал несамостоятельной политику экс-президента США Байдена

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу объяснил несамостоятельную политику экс-президента США Джо Байдена. Полная версию интервью опубликована на официальном Youtube-канале БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что президент США Дональд Трамп является более самостоятельным президентом, в отличие от его предшественника Джо Байдена.
— Он, даже если неправильно, но примет решение. Байден сам решения не принимал. Ему говорили: не надо звонить, — он не звонил. Ему сказали: назови Путина диктатором, — он назвал его диктатором, — заявил президент Беларуси.
Вместе с тем Лукашенко напомнил, что у Байдена была куча советников: в Пентагоне — по военным вопросам, Энтони Блинкен — по вопросам, касающихся внешних отношений, бывший государственный секретарь, ведущая фигура.
— Более того, там же, в Госдепе, сидели люди, которые смотрели в рот Блинкену и говорили то, что говорил Блинкен.
Президент Беларуси заметил, что была создана огромная армия, подталкивавшая Байдена в определенном направлении. Он допустил, что свои интересы во временя Байдена активно лоббировали и представители военной промышленности.
— А Байден в силу своего характера и в силу своего физического положения не мог сопротивляться, как сопротивляется Трамп. Вот в чем вся проблема, — уточнил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об ответе на агрессию против Беларуси: «Никто не будет хвататься за ядерную кнопку».
Кстати, Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.