Президенту Узбекистана доложили об обеспечении занятости населения, инвестициях и экспорте

В результате в январе к трудовой деятельности привлекли 239 тыс. человек, а в феврале — 480 тыс. С начала года малому и среднему бизнесу выделили кредитов на общую сумму 14 трлн сумов, в том числе 2 трлн сумов в рамках предпринимательских программ.