Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

«Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили $100 млрд. Большая разница», — сказал американский лидер про расходы на поставки оружия Киеву и другую помощь Украине со стороны США и Европы. «Нас [с Украиной и Россией] разделяет океан, их — нет», — отметил при этом Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.