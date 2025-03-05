Свердловский депутат выступил против «сухого закона»

Запрет на продажу алкоголя, даже частичный, не будет работать. Таким мнением в эфире Областного телевидения поделился председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям законодательного собрания Свердловской области Михаил Копытов.
Он напомнил о «сухом законе», введенном генсеком СССР Михаилом Горбачевым, что никак не помогло в борьбе с пьянством.
«Все равно все покупали, стояли в очереди полсуток, сутки гнали все самогон. А сейчас, во-первых, самогонный аппарат можешь купить и дома гнать. Он же не запрещен теперь. И дефицита продукции сегодня нет», — отметил Копытов.
Депутат также не поддержал идею повысить возраст, с которого можно покупать спиртное, с 18 до 21 года. Но Михаил Копытов выступил за полный запрет продажи вейпов. «Что положено в вейпах, я не знаю. Все равно же какая-то химия. Табак, если хороший, — там понятно, что в нем, а тут… Мне кажется, люди с вейпов немножко теряют в разуме», — объяснил он.
ЕАН писал, что одним из тех, кто поддержал увеличение возрастного порога для продажи спиртного с 18 до 21 года, стал глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, такие меры должны повлиять на «предупреждение алкоголизации молодежи».