Свердловский депутат выступил против «сухого закона»

Депутат также не поддержал идею повысить возраст, с которого можно покупать спиртное, с 18 до 21 года. Но Михаил Копытов выступил за полный запрет продажи вейпов. «Что положено в вейпах, я не знаю. Все равно же какая-то химия. Табак, если хороший, — там понятно, что в нем, а тут… Мне кажется, люди с вейпов немножко теряют в разуме», — объяснил он.