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Лукашенко сказал США договариваться с Россией по редкоземельным металлам

Лукашенко заявил, что США нужно договариваться с РФ по редкоземельным металлам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу сказал США договариваться с Россией по редкоземельным металлам, пишет БелТА.

Лукашенко отметил, что российское руководство заинтересовано в добрых отношениях с США и добавил, что от этого выиграют обе стороны. Он обратил внимание на то, что Америка сейчас спорит с Украиной по редкоземельным металлам.

— Слушайте, у России (второе место в мире занимает Китай) первое место. Там этих редкоземельных материалов в более доступной форме предостаточно. Сотрудничайте с Россией — вы получите колоссальный от этого эффект, — заявил президент Беларуси.

По словам главы государства, Россия меньше будет иметь эффект, однако США получат для развития колоссальный опыт. В связи с этим он задал вопрос:

— Поэтому чего вы в окно пытаетесь залезть в Украину?

Александр Лукашенко заявил, что в России двери открыты, сотрудничайте.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».

Тем временем Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США.