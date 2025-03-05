Лукашенко сказал США договариваться с Россией по редкоземельным металлам

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу сказал США договариваться с Россией по редкоземельным металлам, пишет БелТА.
Лукашенко отметил, что российское руководство заинтересовано в добрых отношениях с США и добавил, что от этого выиграют обе стороны. Он обратил внимание на то, что Америка сейчас спорит с Украиной по редкоземельным металлам.
— Слушайте, у России (второе место в мире занимает Китай) первое место. Там этих редкоземельных материалов в более доступной форме предостаточно. Сотрудничайте с Россией — вы получите колоссальный от этого эффект, — заявил президент Беларуси.
По словам главы государства, Россия меньше будет иметь эффект, однако США получат для развития колоссальный опыт. В связи с этим он задал вопрос:
— Поэтому чего вы в окно пытаетесь залезть в Украину?
Александр Лукашенко заявил, что в России двери открыты, сотрудничайте.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».
Тем временем Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США.