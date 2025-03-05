Радий Хабиров возглавит Совет по развитию промышленности.

Глава Башкирии Радий Хабиров учредил своим указом Совет по развитию промышленности. Совещательный орган должен обеспечить эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти между собой и с предприятиями, говорится в документе.
В Совет войдут представители минпрома, минторговли, в том числе федеральных; руководители структур, отвечающих за поддержку бизнеса; Башстат; руководители крупных компаний, таких как БСК, БГК, ОДК-УМПО, Инман, «НефАЗ», региональные компании «Газпрома» и другие; руководители Нацбанка РБ и крупнейших банков.