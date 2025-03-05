Александр Скрябин поручил разработать городскую программу по благоустройству детских площадок

— Вижу, что сейчас эта работа носит больше стихийный характер. Необходима программа по благоустройству детских площадок Ростова, в рамках которой можно будет привести в порядок площадки и поддерживать их в надлежащем состоянии. Основная задача такой программы — ее системная реализация и синхронизация с планированием городского бюджета на трехлетний период. Таким образом, планомерно мы сможем ремонтировать и обновлять детские площадки в Ростове, — отметил Александр Скрябин.