Александр Скрябин поручил разработать городскую программу по благоустройству детских площадок

Рассмотрели ряд вопросов. С докладом о мероприятиях по наведению чистоты и порядка, благоустройству города в весенний период выступил заместитель главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Марченко.
— С целью «выхода из зимы», подготовки территории города к проведению майских праздников, обеспечения надлежащего санитарного состояния планируется проведение мероприятий общегородского значения, а также переход коммунальных служб к выполнению весенне-летне-осенних видов работ. С 17 марта по 19 апреля в городе пройдет традиционный «Месячник чистоты». На 22 и 29 марта запланированы районные субботники, на 5 апреля общегородской, 19 апреля Ростов присоединится к общеобластному субботнику. А 12 апреля пройдет «День древонасаждения», — проинформировал собравшихся Станислав Марченко.
Основная цель «Месячника чистоты» — консолидировать усилия всего городского сообщества в уборке города после зимы, а самое главное — привить жителям культуру соблюдения чистоты.
Районы провели мониторинг, определили наиболее проблемные участки, сформировали планы первоочередных работ. Кроме того, сейчас подбираются места для проведения Дня древонасаждения.
Заслушав отчет, Александр Скрябин обратил внимание на большое количество обращений от жителей по поводу состояния детских площадок и поручил разработать отдельную городскую программу по их благоустройству:
— Вижу, что сейчас эта работа носит больше стихийный характер. Необходима программа по благоустройству детских площадок Ростова, в рамках которой можно будет привести в порядок площадки и поддерживать их в надлежащем состоянии. Основная задача такой программы — ее системная реализация и синхронизация с планированием городского бюджета на трехлетний период. Таким образом, планомерно мы сможем ремонтировать и обновлять детские площадки в Ростове, — отметил Александр Скрябин.
Также исполняющий обязанности главы Администрации Ростова поручил в преддверии традиционного «Месячника чистоты» ответственно подойти к вопросу перехода коммунальной техники на весенне-зимний сезон. В том числе обеспечить надлежащее санитарное состояние городских территорий, навести порядок во дворах и на территориях общего пользования.
— Реакция должна быть оперативной, например, как в вопросе вывоза собранного мусора после утренней патрульной уборки территории города, — подчеркнул Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.