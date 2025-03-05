Губернатор Демешин добился поддержки АСИ в развитии медицины Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой. Глава региона рассказал, что Хабаровский край ориентируется на оценки АСИ и ставит благополучие жителей в приоритет. Губернатор отметил, что социальное направление является ключевым. Особое внимание уделяется помощи детям, которая является первоочередной задачей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По инициативе АСИ в крае созданы межрегиональные центры хирургической помощи детям на базе трех учреждений: Детской краевой клинической больницы им. Пиотровича, Перинатального центра имени профессора Постола и Краевой клинической больницы имени профессора Владимирцева.
Сейчас остро стоит вопрос о создании нового хирургического отделения с современным оборудованием в ДКБ им. Пиотровича, включая приемное отделение неотложной помощи.
Встречу с руководством АСИ Дмитрий Демешин использовал как возможность вывести на федеральном уровне тезис о необходимости финансовой поддержки здравоохранения региона, ситуация в котором остается напряженной. Губернатор предложил гендиректору АСИ Светлане Чупшевой оказать содействие по включению Детской краевой клинической больницы им. Пиотровича.
— Мы готовы стать центром высокотехнологичной помощи для наших маленьких пациентов, но необходима поддержка Агентства и ваше содействие по включению Детской краевой клинической больницы им. Пиотровича в нацпроект по строительству нового корпуса приемного отделения неотложной помощи, — обратился к генеральному директору агентства Дмитрий Демешин.
Светлана Чупшева отметила успешную реализацию совместных проектов в Хабаровском крае, которые уже дали конкретные результаты. За полгода в крае была оказана квалифицированная медицинская помощь около 650 детям из регионов ДФО.
— Буквально в прошлом году мы с командой правительства Хабаровского края обсуждали донастройки региональной демографической программы. Спасибо, что поддержали прогрессивный характер шкалы поддержки. Его принцип следующий — чем больше детей, тем больше поддержки семья получает. Индексация материнского капитала — яркий тому пример, — сказала Светлана Чупшева.
Стороны также обсудили развитие туризма, улучшение инвестиционного климата и международные связи. Губернатор отметил работу креативных индустрий и помощь небольшим компаниям в поиске новых рынков сбыта. Например, анимационная студия «Мечталет» активно продвигает свою продукцию на азиатские рынки.
Губернатор поблагодарил команду Агентства за поддержку края по всем направлениям. Он подчеркнул, что видит положительное влияние АСИ на экономический и инвестиционный климат региона и всей России.