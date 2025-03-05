Губернатор Демешин добился поддержки АСИ в развитии медицины Хабаровского края

— Буквально в прошлом году мы с командой правительства Хабаровского края обсуждали донастройки региональной демографической программы. Спасибо, что поддержали прогрессивный характер шкалы поддержки. Его принцип следующий — чем больше детей, тем больше поддержки семья получает. Индексация материнского капитала — яркий тому пример, — сказала Светлана Чупшева.