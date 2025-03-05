Трамп заявил, что Украина готова к переговорам. Военная операция, день 1106-й

8:32 Президент США Дональд Трамп хочет заставить украинского коллегу Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Для этого он использует метод «кнута и пряника», заявил старший советник президента Джейсон Миллер.
8:24 США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной, пишет Daily Mail. По данным издания, Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и соответствующие подразделения британского оборонного ведомства получили приказ, запрещающий передачу разведданных Вашингтона.
8:19 Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал готовность украинского коллеги Владимира Зеленского возобновить переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, пишет французская газета Le Monde.
8:16 Взрывы произошли ночью в Одессе. МВД Украины заявило о масштабных разрушениях, повреждена критическая инфраструктура.
Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что часть города осталась без света, воды и тепла.
8:10 Заявления президент США Дональда Трампа об украинском конфликте:
— я получил важное письмо от Зеленского, Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира;
— Зеленский заявил в своем послании о том, что Украина готова в любое время подписать сделку по ресурсам;
— США получили от России «убедительные сигналы» о том, что она готова к миру;
— пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников над территорией России, сообщили Минобороны РФ. По три дрона сбили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1106-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.