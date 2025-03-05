«Больше всего я ненавижу посредничество». Лукашенко высказался о роли посредника в украинском вопросе

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что не хочет быть посредником в украинском вопросе, сообщает БелТА.
— Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства назвал блестящими отношения Беларуси с Россией и Китаем:
— Но тем не менее упаси господь быть между этими гигантами каким-то посредником. Для того чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом или еще чем-то, — уточнил президент Беларуси.
Лукашенко обратил внимание на то, что является сторонником искренней политики. Он уточнил: если нужно помочь, подтолкнуть, организовать какой-то процесс, и подобное в его силах, а также в силах страны, то он это сделает с большим удовольствием.
— Но только к тому, чтобы было людям лучше, — сказал он. — Но я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине. Никакого посредничества, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко добавил, что если будет нужно и кто-то будет видеть интерес Беларуси, то к подобному всегда готовы, «но влазить в разборки эти…». Он напомнил, что белорусская сторона однажды уже влезла и в Минске прошли переговоры между Россией Западом (подробнее — здесь).
— Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Ну это вранье, это совсем не так. Тогда было не так, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал несамостоятельной политику экс-президента США Байдена: «Сам решения не принимал».
Тем временем Лукашенко призвал Европу и Америку думать о будущем поколений: «Чтобы нашим детям и внукам жилось нормально»: