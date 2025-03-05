«Больше всего я ненавижу посредничество». Лукашенко высказался о роли посредника в украинском вопросе

— Ну и что? Оказывается, представители крупных западных государств, Германии и Франции, которые представляли Евросоюз, и американцы их поддерживали, приехали для того, чтобы Россию обмануть. Они об этом потом говорили. Ну это вранье, это совсем не так. Тогда было не так, — акцентировал внимание президент Беларуси.