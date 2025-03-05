Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

«Разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие? Не было бы этого конфликта. Ну кому-то эта война нужна была», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.