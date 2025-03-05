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Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

Лукашенко: без поддержки Запада конфликта на Украине не было бы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине, заявив, что без поставок оружия со стороны США и их союзников боевые действия могли бы не начаться.

«Разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие? Не было бы этого конфликта. Ну кому-то эта война нужна была», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.

Лукашенко Александр
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