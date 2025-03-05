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Лукашенко отреагировал на изменение политики США в отношении Украины, вспомнив разговор с Зеленским

Лукашенко отреагировал на изменение политики США в отношении Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу отреагировал на изменение политики США в отношении Украины, передает БелТА.

Глава государства вспомнил разговор с Владимиром Зеленским, который состоялся в начале конфликта.

— Я ему сказал, что в США к власти придет новая администрация и политика изменится, — уточнил Александр Лукашенко.

Он добавил, что сказал тогда Зеленскому о том, что никто его не будет поддерживать в конфликте, что и случилось. Президент Беларуси обратил внимание на то, что все было предсказано:

— Не потому, что я великий предсказатель. Но все, что я сказал, это есть в средствах массовой информации. Запись есть соответствующая. Все это и произошло, — заметил глава государства.

Лукашенко, говоря о разговоре с Зеленским в первые дни конфликта, подчеркнул, что акцентировал внимание на следующем: все происходит на украинской территории.

— Поэтому ты как Президент будешь за это отвечать. Ты за это ответственен.

Президент Беларуси отметил, что Зеленский является ответственным за то, что не предотвратил конфликт и он идет на украинской территории.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал США договариваться с Россией по редкоземельным металлам.

Тем временем Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.