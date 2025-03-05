Лукашенко сказал, что относился к Зеленскому как к своему сыну

— Да, были эти ошибки, но его и подталкивали к этому. Поэтому с этой точки зрения я абсолютно вас поддерживаю. Мне его тоже жаль. Но в политике этого не бывает, потому что ты отвечаешь за свой народ, за свое государство. Твоя политика привела к разрушению этого государства и к обнищанию этого народа, которому ты что-то обещал.