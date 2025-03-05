Лукашенко сказал, что относился к Зеленскому как к своему сыну

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал американскому блогеру Марио Науфалу об отношениях с Владимиром Зеленским, пишет БелТА.
Науфал сказал во время интервью, что ему в некотором смысле жаль Владимира Зеленского, поскольку тот оказался в сложной ситуации.
— То, что вам жаль Зеленского, — мне его тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения, — ответил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси рассказал, что встречался и вел переговоры с Зеленским:
— Где-то он чего-то не знал (это были первые его шаги на этом посту), он у меня спрашивал: а это как, а как поступит этот человек, а как надо поступить?
Лукашенко подчеркнул, что отношения были дружеские.
— Но то, что он поддался, пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо, — сказал президент Беларуси.
Он отметил, что Зеленский совершил ряд ошибок, потому что был неопытный.
— Когда ты неопытный, ты не торопись. Ты думай, прежде чем сделать какой-то шаг. Ты поговори, посоветуйся. Посоветоваться же было с кем, — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси обратил внимание на то, что Владимир Зеленский разжег украинский конфликт до неимоверности:
— Да, были эти ошибки, но его и подталкивали к этому. Поэтому с этой точки зрения я абсолютно вас поддерживаю. Мне его тоже жаль. Но в политике этого не бывает, потому что ты отвечаешь за свой народ, за свое государство. Твоя политика привела к разрушению этого государства и к обнищанию этого народа, которому ты что-то обещал.
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