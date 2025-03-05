Проблему обманутых дольщиков и «недостроев» обсудили в Хабаровске

«От прокуратуры, правоохранительных органов в целом я хотел бы не просто надзорного сопровождения, а чтобы мы и выработали, и контролировали эти решения вместе. Нам необходимо восстановить нарушенные права людей и при этом соблюсти интересы региона», — подчеркнул Дмитрий Демешин.