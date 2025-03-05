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Проблему обманутых дольщиков и «недостроев» обсудили в Хабаровске

На рабочем совещании в правительстве региона обсудили вопросы достройки проблемных объектов долевого строительства. Как отметил губернатор Дмитрий Демешин, в Хабаровском крае в единый реестр проблемных объектов включены пять сооружений. Все они находятся на контроле прокуратуры и правительства региона.

Источник: Соцсети

«От прокуратуры, правоохранительных органов в целом я хотел бы не просто надзорного сопровождения, а чтобы мы и выработали, и контролировали эти решения вместе. Нам необходимо восстановить нарушенные права людей и при этом соблюсти интересы региона», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Сейчас в Хабаровском крае ведется усиленная работа по защите прав обманутых дольщиков: весной этого года будет сдан трехсекционный дом по улице Салтыкова-Щедрина. До 10 мая текущего года в краевом минстрое ведется прием документов от дольщиков ООО «Техносити», им предоставят компенсационные выплаты. Ведется работа по включению в единый реестр проблемных объектов дома по улице Панфиловцев компании «Застройщик-ДВ».

В ходе совещания стороны обсудили и другие проблемные объекты — дома ООО «Лидер» и ЖСК «Утес» — и наметили дальнейшие шаги по восстановлению прав обманутых дольщиков.