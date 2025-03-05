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«Я готов встать рядом и делать все». Лукашенко заявил о поддержке Трампа в урегулировании украинского конфликта

Лукашенко оценил действия Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу оценил действия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, пишет БелТА.

Президент Беларуси выразил большой оптимизм из-за политики новой администрации США.

— Они молодцы.

Глава государства обратил внимание на то, что Трамп тоже молодец, «что он часто говорит и что-то делает уже», чтобы прекратить украинский конфликт, а также конфликт на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что подобное дорогого стоит во внешней политике.

Александр Лукашенко предположил, что у Трампа нет другой политики, кроме как той, которая направлена на завершение конфликта.

— Блестящая идея. Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.

Кроме того, глава государства сказал США договариваться с Россией по редкоземельным металлам.

Тем временем Лукашенко высказался о роли посредника в украинском вопросе: «Больше всего я ненавижу посредничество».

Кстати, Лукашенко отреагировал на изменение политики США в отношении Украины, вспомнив разговор с Зеленским.