«Я готов встать рядом и делать все». Лукашенко заявил о поддержке Трампа в урегулировании украинского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу оценил действия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, пишет БелТА.
Президент Беларуси выразил большой оптимизм из-за политики новой администрации США.
— Они молодцы.
Глава государства обратил внимание на то, что Трамп тоже молодец, «что он часто говорит и что-то делает уже», чтобы прекратить украинский конфликт, а также конфликт на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что подобное дорогого стоит во внешней политике.
Александр Лукашенко предположил, что у Трампа нет другой политики, кроме как той, которая направлена на завершение конфликта.
— Блестящая идея. Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Минск для переговоров.
Кроме того, глава государства сказал США договариваться с Россией по редкоземельным металлам.
Тем временем Лукашенко высказался о роли посредника в украинском вопросе: «Больше всего я ненавижу посредничество».
Кстати, Лукашенко отреагировал на изменение политики США в отношении Украины, вспомнив разговор с Зеленским.