«Я готов встать рядом и делать все». Лукашенко заявил о поддержке Трампа в урегулировании украинского конфликта

Глава государства обратил внимание на то, что Трамп тоже молодец, «что он часто говорит и что-то делает уже», чтобы прекратить украинский конфликт, а также конфликт на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что подобное дорогого стоит во внешней политике.