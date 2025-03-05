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Губернатор Текслер потребовал обеспечить работу охранников в школах

Антитеррористическая комиссия обсудила, как обеспечить безопасность в школах Челябинской области.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер велел повысить безопасность школ, вузов и детсадов.

Во время заседания областной антитеррористической комиссии Алексей Текслер заявил, что нужно, при необходимости, обеспечить работу охранников в образовательных учреждениях.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на заседании также обсудили безопасность на железной дороге, топливно-энергетических объектах, в военкоматах и на мероприятиях в честь 9 Мая.

— Надо сказать, что многое сделано, и в целом видим позитивную динамику, — прокомментировал работу комиссии глава региона.

образование