Губернатор Текслер потребовал обеспечить работу охранников в школах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер велел повысить безопасность школ, вузов и детсадов.
Во время заседания областной антитеррористической комиссии Алексей Текслер заявил, что нужно, при необходимости, обеспечить работу охранников в образовательных учреждениях.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на заседании также обсудили безопасность на железной дороге, топливно-энергетических объектах, в военкоматах и на мероприятиях в честь 9 Мая.
— Надо сказать, что многое сделано, и в целом видим позитивную динамику, — прокомментировал работу комиссии глава региона.