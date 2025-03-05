Daily Mail: США запретили Британии передавать ВСУ американские разведданные

4 февраля президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Этот шаг был предпринят после скандальной встречи 28 февраля в Белом доме Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.