Daily Mail: США запретили Британии передавать ВСУ американские разведданные

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, отозваны полномочия по передаче разведывательной информации… США будут жестко контролировать передачу своих разведданных на Украину через агентства, базирующиеся в Киеве», — сказал Ингрэм.
Этот запрет затрагивает Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании. Американские разведанные, которые передавали службы королевства, называются «Rel UKR» — сокращение от «Releasable to Ukraine» («Подлежит разглашению Украине»), пишет издание.
4 февраля президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение затрагивает все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Этот шаг был предпринят после скандальной встречи 28 февраля в Белом доме Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.