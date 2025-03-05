Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Около 70 узбекистанок получат государственные награды в честь Международного женского дня — 8 марта. Это определено в указе президента.
Глава республики наградил.
орденом «Дустлик»
Абилову Айгул Турсуновну — уборщика управления благоустройства Канимехского района, Навоийская область.
Газиеву Любовь Борисовну — специалиста отдела государственного учреждения «Национальный институт метрологии Узбекистана».
Гаибназарову Нодиру Баходиржановну — заведующую отделом охраны труда Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.
Жамолову Дилнозу Муйидиновну — заместителя директора Института истории Академии наук РУз.
Козихонову Орзигул Муйдиновну — председателя Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по вопросам молодежи, женщин, культуры и спорта.
Кунназарову Бибисару Калмуратовну — члена управления Республики Каракалпакстан ассоциации «Хунарманд», ткачиху изделий для юрты.
Мамадиярову Насибали Аблакуловну — заместителя хокима Булунгурского района — начальника отдела семьи и женщин, Самаркандская область.
Мамбетниязову Гулзар Шерниязовну — заместителя хокима Чимбайского района — начальника отдела семьи и женщин, Каракалпакстан.
Минаеву Гулнару Акрамовну — старшего мастера цеха Самаркандского вагонного депо акционерного общества «Узвагонтаъмир» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари», Самаркандская область.
Мирзаеву Хабибу Бабаевну — члена фольклорного ансамбля «Олтин мерос» Акалтынского района, руководителя спортивного кружка «Эъзозли аёллар», Сырдарьинская область.
Мусурманову Айнису — заместителя директора Научно-исследовательского института семьи и гендера при Комитете семьи и женщин РУз.
Работневу Ларису Александровну — инженера службы обеспечения качества самолетов западного производства общества с ограниченной ответственностью «Uzbekistan Airways Technics».
Салихову Мавлиду Назруллаевну — эксперта Центра социальной защиты семьи «Ойдин Нур» Бухарской области.
Султонову Хубон Тойировну — лидера движения «Окила аёллар» схода граждан махалли «Кавола Махмуд» Бухарского района, Бухарская область.
Тожибаеву Санобархон Уктамовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью «Чуст Уктамжон сервис» Чустского района, Наманганская область.
Турсункулову Джамилю Шамсиевну — машиниста крана шарикопрокатного отделения акционерного общества «Узбекский металлургический комбинат», Ташкентская область.
Шомуратову Ойгул Жабборовну — цветовода управления благоустройства Термезского района, Сурхандарьинская область.
Элбоеву Клару Чулиевну — главного чабана общества с ограниченной ответственностью «Нишон коракулчилик» Нишанского района, Кашкадарьинская область.
Юлдашову Мехри Артиковну — заместителя хокима Дехканабадского района — начальника отдела семьи и женщин, Кашкадарьинская область.
орденом «Соглом авлод учун» II степени
Адхамжонову Мавлудахон Хамзаевну — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по вопросам экологии и охраны окружающей среды.
Ахмедову Сорахон Толипжановну — профессора кафедры административного права Академии МВД РУз.
Камолову Истат Шукуровну — заместителя хокима Гиждуванского района — начальника отдела семьи и женщин, Бухарская область.
Негматову Халиму Утабовну — заместителя хокима города Джизака — начальника отдела семьи и женщин, Джизакская область.
Саидову Дилфузу Эшкуловну — директора специализированной средней общеобразовательной школы № 22 города Джизака, Джизакская область.
Солиеву Уктамхон Козоковну — учителя творческой школы имени Эркина Вахидова, поэтессу, Ферганская область.
Султанову Дилшоду Намазовну — профессора кафедры искусства Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, Самаркандская область.
Тожибаеву Наргизу Келдибековну — заместителя хокима Сырдарьинской области — начальника управления семьи и женщин.
Хилватуллаеву Зарипу Абдуназаровну — заместителя хокима Пскентского района — начальника отдела семьи и женщин, Ташкентская область.
Хусенову Насибу Исматовну — помощницу главного имама Карманинского района по делам женщин, главную отыное, Навоийская область.
орденом «Саломатлик» II степени
Абдурахманову Фаридахон Насирдиновну — анестезиолога-реаниматолога Андижанского областного детского многопрофильного медицинского центра.
Лякшеву Галину Петровну — участковую медсестру Центральной консультативно-диагностической поликлиники № 1 Главного медицинского управления.
медалью «Соглом турмуш»
Аллаярову Дилфузу Миржалиловну — учителя русского языка средней общеобразовательной школы № 7 Юкарычирчикского района, марафонца, Ташкентская область.
Исмоилову Дилдору Уктамовну — руководителя семейного предприятия «Шерзодбек шифо клиникаси» Кошкупырского района, Хорезмская область.
Полвонову Луфтинисо Бобошарифовну — акушера семейного врачебного пункта «Чунгара Зилол» Риштанского района, Ферганская область.
медалью «Содик хизматлари учун»
Турсунову Навбахор Эшмуродовну — председателя Джамбайского межрайонного экономического суда, Самаркандская область.
Хайитову Сайёру Номозбоевну — командира группы отдела охраны Яккасарайского района Национальной гвардии РУз, Ташкент.
медалью «Келажак бунёдкори»
Ёкубжонову Шахнозу Тулкинжон кизи — магистранта Российской академии музыки имени Гнесиных.
Файзуллаеву Мадину Хикматиллаевну — солиста государственного учреждения «Узбекконцерт».
медалью «Шухрат»
Абдувалиеву Санобар Султоновну — машиниста компрессорных установок шахты «Кучбулок» Ангренского рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», Ташкентская область.
Абдуллаеву Озоду Сафибуллаевну — декана факультета информатизации промышленности Наманганского инженерно-строительного института, Наманганская область.
Абдусаламову Фарогат Суннатулла кизи — руководителя коллектива хора Государственного симфонического оркестра Узбекистана.
Азизову Гулбахор Назруллаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью «Bahor Deco» Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент.
Аитбаеву Замиру Жолдашовну — председателя схода граждан махалли «Наукан баг» города Нукуса, Каракалпакстан.
Акрамову Машхуру Зафаржон кизи — директора общества с ограниченной ответственностью «Ellycardin Tekstil» города Кувасая, Ферганская область.
Арипову Мактубу Кабуловну — заместителя хокима Учтепинского района — начальника отдела семьи и женщин, Ташкент.
Бобомуротову Гулрух Умаровну — заместителя хокима Нуратинского района — начальника отдела семьи и женщин, Навоийская область.
Боеву Фотиму Салохиддиновну — индивидуального предпринимателя Паркентского района, Ташкентская область.
Дехканову Наргизу Акбаровну — заместителя хокима города Андижана — начальника отдела семьи и женщин, Андижанская область.
Ёркулову Марзию Файзиевну — руководителя библиотеки схода граждан махалли «Урганжи» Пахтачийского района, Самаркандская область.
Жураеву Озоду Хасановну — руководителя семейного детского дома № 1 Денауского района, Сурхандарьинская область.
Йулдашеву Махлиё Норпулатовну — швею-ремесленницу Гузарского района, Кашкадарьинская область.
Камолдинову Мукарамхон Усмановну — мастера сборочной линии общества с ограниченной ответственностью «Auto Rubber» города Андижана, Андижанская область.
Каримову Шахнозу Яндашовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью «Baraka Non Navoiy» города Навои, Навоийская область.
Каршибаеву Гулчехру Шодмонкуловну — руководителя фермерского хозяйства «Болгали Килич ака» Баяутского района, Сырдарьинская область.
Комилову Саодат Юсупжоновну — электромонтера телеграфа телекоммуникационного узла города Джизака, Джизакская область.
Кораеву Дилнавоз Кумаковну — ведущего инженера-технолога Шуртанского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область.
Кучкорову Барно Ибодуллаевну — заместителя хокима Янгиарыкского района — начальника отдела семьи и женщин, Хорезмская область.
Маматкулову Зиннат Маматкуловну — шелковода общества с ограниченной ответственностью «Янгиобод агропилласи» Янгиабадского района, Джизакская область.
Матчонову Мухаббат Мадиримовну — младшего медицинского работника мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Хивинского района, Хорезмская область.
Мирзаеву Мехрию Шабобаевну — женского активиста схода граждан махалли «Сариосиё» Вабкентского района, Бухарская область.
Набиеву Дилрабо Ибрагимовну — заместителя хокима Давлатабадского района — начальника отдела семьи и женщин, Наманганская область.
Равшанову Фариду Файзуллаевну — заместителя хокима Джаркурганского района — начальника отдела семьи и женщин, Сурхандарьинская область.
Рузиеву Иродабону Кахрамон кизи — лаборанта химического анализа технологической лаборатории Завода по производству урана государственного предприятия «Навоийуран», Навоийская область.
Юлдашеву Марям Абдухалимовну — заместителя хокима Куштепинского района — начальника отдела семьи и женщин, Ферганская область.
Тожихонову Гавхарой Ахунжановну —помощника хокима в сходе граждан махалли «Янги хаёт» Мархаматского района, Андижанская область.
Тошпулатову Кизлархон Эшбоевну — индивидуального предпринимателя Шурчинского района, кузнеца, Сурхандарьинская область.
Эгамбердиеву Дилфузу Рустамовну — первого заместителя директора Международного центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства РУз.
Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в процессе реформ, большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание детей в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.