Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ

Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в процессе реформ, большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание детей в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.