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Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ

Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в осуществлении реформ, воспитание детей в духе любви и преданности Родине.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Около 70 узбекистанок получат государственные награды в честь Международного женского дня — 8 марта. Это определено в указе президента.

Глава республики наградил.

орденом «Дустлик»

Абилову Айгул Турсуновну — уборщика управления благоустройства Канимехского района, Навоийская область.

Газиеву Любовь Борисовну — специалиста отдела государственного учреждения «Национальный институт метрологии Узбекистана».

Гаибназарову Нодиру Баходиржановну — заведующую отделом охраны труда Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.

Жамолову Дилнозу Муйидиновну — заместителя директора Института истории Академии наук РУз.

Козихонову Орзигул Муйдиновну — председателя Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по вопросам молодежи, женщин, культуры и спорта.

Кунназарову Бибисару Калмуратовну — члена управления Республики Каракалпакстан ассоциации «Хунарманд», ткачиху изделий для юрты.

Мамадиярову Насибали Аблакуловну — заместителя хокима Булунгурского района — начальника отдела семьи и женщин, Самаркандская область.

Мамбетниязову Гулзар Шерниязовну — заместителя хокима Чимбайского района — начальника отдела семьи и женщин, Каракалпакстан.

Минаеву Гулнару Акрамовну — старшего мастера цеха Самаркандского вагонного депо акционерного общества «Узвагонтаъмир» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари», Самаркандская область.

Мирзаеву Хабибу Бабаевну — члена фольклорного ансамбля «Олтин мерос» Акалтынского района, руководителя спортивного кружка «Эъзозли аёллар», Сырдарьинская область.

Мусурманову Айнису — заместителя директора Научно-исследовательского института семьи и гендера при Комитете семьи и женщин РУз.

Работневу Ларису Александровну — инженера службы обеспечения качества самолетов западного производства общества с ограниченной ответственностью «Uzbekistan Airways Technics».

Салихову Мавлиду Назруллаевну — эксперта Центра социальной защиты семьи «Ойдин Нур» Бухарской области.

Султонову Хубон Тойировну — лидера движения «Окила аёллар» схода граждан махалли «Кавола Махмуд» Бухарского района, Бухарская область.

Тожибаеву Санобархон Уктамовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью «Чуст Уктамжон сервис» Чустского района, Наманганская область.

Турсункулову Джамилю Шамсиевну — машиниста крана шарикопрокатного отделения акционерного общества «Узбекский металлургический комбинат», Ташкентская область.

Шомуратову Ойгул Жабборовну — цветовода управления благоустройства Термезского района, Сурхандарьинская область.

Элбоеву Клару Чулиевну — главного чабана общества с ограниченной ответственностью «Нишон коракулчилик» Нишанского района, Кашкадарьинская область.

Юлдашову Мехри Артиковну — заместителя хокима Дехканабадского района — начальника отдела семьи и женщин, Кашкадарьинская область.

орденом «Соглом авлод учун» II степени

Адхамжонову Мавлудахон Хамзаевну — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по вопросам экологии и охраны окружающей среды.

Ахмедову Сорахон Толипжановну — профессора кафедры административного права Академии МВД РУз.

Камолову Истат Шукуровну — заместителя хокима Гиждуванского района — начальника отдела семьи и женщин, Бухарская область.

Негматову Халиму Утабовну — заместителя хокима города Джизака — начальника отдела семьи и женщин, Джизакская область.

Саидову Дилфузу Эшкуловну — директора специализированной средней общеобразовательной школы № 22 города Джизака, Джизакская область.

Солиеву Уктамхон Козоковну — учителя творческой школы имени Эркина Вахидова, поэтессу, Ферганская область.

Султанову Дилшоду Намазовну — профессора кафедры искусства Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, Самаркандская область.

Тожибаеву Наргизу Келдибековну — заместителя хокима Сырдарьинской области — начальника управления семьи и женщин.

Хилватуллаеву Зарипу Абдуназаровну — заместителя хокима Пскентского района — начальника отдела семьи и женщин, Ташкентская область.

Хусенову Насибу Исматовну — помощницу главного имама Карманинского района по делам женщин, главную отыное, Навоийская область.

орденом «Саломатлик» II степени

Абдурахманову Фаридахон Насирдиновну — анестезиолога-реаниматолога Андижанского областного детского многопрофильного медицинского центра.

Лякшеву Галину Петровну — участковую медсестру Центральной консультативно-диагностической поликлиники № 1 Главного медицинского управления.

медалью «Соглом турмуш»

Аллаярову Дилфузу Миржалиловну — учителя русского языка средней общеобразовательной школы № 7 Юкарычирчикского района, марафонца, Ташкентская область.

Исмоилову Дилдору Уктамовну — руководителя семейного предприятия «Шерзодбек шифо клиникаси» Кошкупырского района, Хорезмская область.

Полвонову Луфтинисо Бобошарифовну — акушера семейного врачебного пункта «Чунгара Зилол» Риштанского района, Ферганская область.

медалью «Содик хизматлари учун»

Турсунову Навбахор Эшмуродовну — председателя Джамбайского межрайонного экономического суда, Самаркандская область.

Хайитову Сайёру Номозбоевну — командира группы отдела охраны Яккасарайского района Национальной гвардии РУз, Ташкент.

медалью «Келажак бунёдкори»

Ёкубжонову Шахнозу Тулкинжон кизи — магистранта Российской академии музыки имени Гнесиных.

Файзуллаеву Мадину Хикматиллаевну — солиста государственного учреждения «Узбекконцерт».

медалью «Шухрат»

Абдувалиеву Санобар Султоновну — машиниста компрессорных установок шахты «Кучбулок» Ангренского рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», Ташкентская область.

Абдуллаеву Озоду Сафибуллаевну — декана факультета информатизации промышленности Наманганского инженерно-строительного института, Наманганская область.

Абдусаламову Фарогат Суннатулла кизи — руководителя коллектива хора Государственного симфонического оркестра Узбекистана.

Азизову Гулбахор Назруллаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью «Bahor Deco» Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент.

Аитбаеву Замиру Жолдашовну — председателя схода граждан махалли «Наукан баг» города Нукуса, Каракалпакстан.

Акрамову Машхуру Зафаржон кизи — директора общества с ограниченной ответственностью «Ellycardin Tekstil» города Кувасая, Ферганская область.

Арипову Мактубу Кабуловну — заместителя хокима Учтепинского района — начальника отдела семьи и женщин, Ташкент.

Бобомуротову Гулрух Умаровну — заместителя хокима Нуратинского района — начальника отдела семьи и женщин, Навоийская область.

Боеву Фотиму Салохиддиновну — индивидуального предпринимателя Паркентского района, Ташкентская область.

Дехканову Наргизу Акбаровну — заместителя хокима города Андижана — начальника отдела семьи и женщин, Андижанская область.

Ёркулову Марзию Файзиевну — руководителя библиотеки схода граждан махалли «Урганжи» Пахтачийского района, Самаркандская область.

Жураеву Озоду Хасановну — руководителя семейного детского дома № 1 Денауского района, Сурхандарьинская область.

Йулдашеву Махлиё Норпулатовну — швею-ремесленницу Гузарского района, Кашкадарьинская область.

Камолдинову Мукарамхон Усмановну — мастера сборочной линии общества с ограниченной ответственностью «Auto Rubber» города Андижана, Андижанская область.

Каримову Шахнозу Яндашовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью «Baraka Non Navoiy» города Навои, Навоийская область.

Каршибаеву Гулчехру Шодмонкуловну — руководителя фермерского хозяйства «Болгали Килич ака» Баяутского района, Сырдарьинская область.

Комилову Саодат Юсупжоновну — электромонтера телеграфа телекоммуникационного узла города Джизака, Джизакская область.

Кораеву Дилнавоз Кумаковну — ведущего инженера-технолога Шуртанского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область.

Кучкорову Барно Ибодуллаевну — заместителя хокима Янгиарыкского района — начальника отдела семьи и женщин, Хорезмская область.

Маматкулову Зиннат Маматкуловну — шелковода общества с ограниченной ответственностью «Янгиобод агропилласи» Янгиабадского района, Джизакская область.

Матчонову Мухаббат Мадиримовну — младшего медицинского работника мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью «Мурувват» Хивинского района, Хорезмская область.

Мирзаеву Мехрию Шабобаевну — женского активиста схода граждан махалли «Сариосиё» Вабкентского района, Бухарская область.

Набиеву Дилрабо Ибрагимовну — заместителя хокима Давлатабадского района — начальника отдела семьи и женщин, Наманганская область.

Равшанову Фариду Файзуллаевну — заместителя хокима Джаркурганского района — начальника отдела семьи и женщин, Сурхандарьинская область.

Рузиеву Иродабону Кахрамон кизи — лаборанта химического анализа технологической лаборатории Завода по производству урана государственного предприятия «Навоийуран», Навоийская область.

Юлдашеву Марям Абдухалимовну — заместителя хокима Куштепинского района — начальника отдела семьи и женщин, Ферганская область.

Тожихонову Гавхарой Ахунжановну —помощника хокима в сходе граждан махалли «Янги хаёт» Мархаматского района, Андижанская область.

Тошпулатову Кизлархон Эшбоевну — индивидуального предпринимателя Шурчинского района, кузнеца, Сурхандарьинская область.

Эгамбердиеву Дилфузу Рустамовну — первого заместителя директора Международного центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства РУз.

Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в процессе реформ, большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание детей в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.