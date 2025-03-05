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Президент объяснил увольнение главы МЧС и его заместителей: бюрократия и нарушения пожарной безопасности

Vaib.uz (Узбекистан. 5 марта). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в эти минуты проводит совещание, посвящённое вопросам борьбы с коррупцией.

В ходе заседания он прокомментировал кадровые изменения в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По словам главы государства, в сфере выдачи разрешений на строительство и ввода зданий в эксплуатацию наблюдался рост бюрократических процедур и нарушения норм пожарной безопасности. Из-за этого процесс оформления необходимых документов затягивался, создавая условия для коррупции и халатности.

В последнее время участились бюрократические проволочки и системные нарушения норм пожарной безопасности. В связи с этим на прошлой неделе министр по чрезвычайным ситуациям и его заместители были освобождены от занимаемых должностей.

Шавкат Мирзиёев

Отметим, что неделю назад был назначен новый министр. Им стал Ботир Кудратходжаев, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора — военного прокурора.

Судя по всему, отставка руководства МЧС стала частью новой жёсткой антикоррупционной политики, направленной на прозрачность работы госорганов и повышение ответственности чиновников за безопасность граждан. И видимо она будет не последней в госаппарате в ближайшее время.

Шавкат Мирзиеев
МЧС