Президент объяснил увольнение главы МЧС и его заместителей: бюрократия и нарушения пожарной безопасности

В ходе заседания он прокомментировал кадровые изменения в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По словам главы государства, в сфере выдачи разрешений на строительство и ввода зданий в эксплуатацию наблюдался рост бюрократических процедур и нарушения норм пожарной безопасности. Из-за этого процесс оформления необходимых документов затягивался, создавая условия для коррупции и халатности.
В последнее время участились бюрократические проволочки и системные нарушения норм пожарной безопасности. В связи с этим на прошлой неделе министр по чрезвычайным ситуациям и его заместители были освобождены от занимаемых должностей.
Отметим, что неделю назад был назначен новый министр. Им стал Ботир Кудратходжаев, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора — военного прокурора.
Судя по всему, отставка руководства МЧС стала частью новой жёсткой антикоррупционной политики, направленной на прозрачность работы госорганов и повышение ответственности чиновников за безопасность граждан. И видимо она будет не последней в госаппарате в ближайшее время.