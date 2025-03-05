Мирзиёев назвал коррупцию самым большим препятствием на пути реформ

«Самым большим препятствием и камнем преткновения на пути реформ является коррупция, это полностью подтверждается мировым опытом. Тот факт, что коррупция обходится мировой экономике в $3 трлн в год, доказывает, что она представляет собой глобальную угрозу», — сказал Мирзиёев на расширенном совещании, посвященном обсуждению эффективности работы по профилактике коррупции и приоритетов на будущее.