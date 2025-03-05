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Мирзиёев назвал коррупцию самым большим препятствием на пути реформ

Президент Укзекистана подчеркнул необходимость оценки проделанной работы по формированию в республике среды, свободной от коррупции.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 5 марта. /ТАСС/. Коррупция — самое большое препятствие и камень преткновения на пути реформ. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Самым большим препятствием и камнем преткновения на пути реформ является коррупция, это полностью подтверждается мировым опытом. Тот факт, что коррупция обходится мировой экономике в $3 трлн в год, доказывает, что она представляет собой глобальную угрозу», — сказал Мирзиёев на расширенном совещании, посвященном обсуждению эффективности работы по профилактике коррупции и приоритетов на будущее.

Президент Укзекистана подчеркнул необходимость оценки проделанной работы по формированию в республике среды, свободной от коррупции, и четко определить будущие задачи, поскольку реформы вступают в решающую стадию.

«Коррупция — это такой порочный круг, что она подрывает доверие людей к государству, Конституции и законам и становится серьезной угрозой устойчивому развитию и безопасности», — подчеркнул глава Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев