Лукашенко объяснил, почему ни Путин, ни Трамп не готовы к ядерной войне

— Поэтому я рад, что его избрали, потому что у него есть дети и он, я вижу, очень любит свою семью, большую семью. Своих детей, внуков и так далее. А человек с любовью к детям и к семье, мне кажется, никогда не нажмет на красную кнопку, — подчеркнул президент Беларуси.