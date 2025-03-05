Лукашенко объяснил, почему ни Путин, ни Трамп не готовы к ядерной войне

Отвечая на вопросы американского блогера Марио Науфала, президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не готовы к ядерной войне, пишет БелТА.
— Я не думаю, что Путин был поставлен в такую ситуацию, что ему надо было нажимать красную кнопку, — сказал Лукашенко.
Он отметил, что «никогда Путин не говорил о том, что он готов к крайним мерам».
— Я не думаю, что он готов. Он настолько был готов нажать красную кнопку, насколько вы в Соединенных Штатах Америки, в Англии или Франции были к этому готовы. Знаю, вы к этому не были готовы. Точно так не был готов к этому и Путин, — сказал глава Беларуси.
Александр Лукашенко подчеркнул, что «Путин никогда не держал пульт с красной кнопкой в руках, чтобы через несколько минут нажать эту красную кнопку».
— Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы, — заявил Лукашенко.
Но он заметил, что и в таком случае далеко не факт, что Беларусь и Россия сразу же ответят ядерным оружием:
— Много же других методов: и дипломатических, и силовых, обычное оружие и так далее. Тот же «Орешник» и прочее.
Говоря о Трампе, Лукашенко объяснил, почему рад его избранию. Он отметил, что у Трампа большая семья.
— Поэтому я рад, что его избрали, потому что у него есть дети и он, я вижу, очень любит свою семью, большую семью. Своих детей, внуков и так далее. А человек с любовью к детям и к семье, мне кажется, никогда не нажмет на красную кнопку, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее Лукашенко заявил о поддержке Трампа в урегулировании украинского конфликта: «Я готов встать рядом и делать все».
Еще Лукашенко ответил на вопрос, жалеет ли Путин о спецоперации на Украине: «Он хотел договориться».
Лукашенко назвал несамостоятельной политику экс-президента США Байдена: «Сам решения не принимал».
Кроме того, Александр Лукашенко призвал Европу и Америку думать о будущем поколений: «Чтобы нашим детям и внукам жилось нормально».
Лукашенко сказал об ответе на агрессию против Беларуси: «Никто не будет хвататься за ядерную кнопку».
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