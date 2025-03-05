Губернатор Кубани поручил помочь жильцам дома, где взорвался газ

Губернатор Кубани поручил главе Белореченского района Сергею Сидоренко обеспечить жильцов дома, где взорвался газ, всем необходимым. Из многоэтажки были эвакуированы 54 жильца. В настоящее время 25 человек находятся в пункте временного размещения.
Как сообщил глава региона, в многоэтажке произошла детонация баллонного газа. Во время ЧП пострадали три человека. В районной больнице находятся двое пострадавших. У одного жильца серьезные ожоги.
«При необходимости доставим пациента в краевую больницу в Краснодар», — сообщил Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.
У второго пострадавшего, который находится в больнице, зафиксировали ушиб. Третьему жильцу назначили амбулаторное лечение.
В причинах взрыва в настоящее время разбираются оперативные службы.