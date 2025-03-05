Губернатор Кубани поручил помочь жильцам дома, где взорвался газ

Губернатор Кубани поручил главе Белореченского района Сергею Сидоренко обеспечить жильцов дома, где взорвался газ, всем необходимым. Из многоэтажки были эвакуированы 54 жильца. В настоящее время 25 человек находятся в пункте временного размещения.