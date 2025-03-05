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Губернатор Кубани поручил помочь жильцам дома, где взорвался газ

Вениамин Кондратьев рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Белореченске.

Источник: соцсети

Губернатор Кубани поручил главе Белореченского района Сергею Сидоренко обеспечить жильцов дома, где взорвался газ, всем необходимым. Из многоэтажки были эвакуированы 54 жильца. В настоящее время 25 человек находятся в пункте временного размещения.

Как сообщил глава региона, в многоэтажке произошла детонация баллонного газа. Во время ЧП пострадали три человека. В районной больнице находятся двое пострадавших. У одного жильца серьезные ожоги.

«При необходимости доставим пациента в краевую больницу в Краснодар», — сообщил Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

У второго пострадавшего, который находится в больнице, зафиксировали ушиб. Третьему жильцу назначили амбулаторное лечение.

В причинах взрыва в настоящее время разбираются оперативные службы.